08:28 26 августа Киев, Украина

Для российского аэрофлота становятся привычными простои из-за плана "ковер". Как говорят в россии, аэропорты "накрылись ковром".

Сегодня, в субботу 26 августа, российские Telegram-каналы в очередной раз сообщили, что ночью все московские аэропорты прекратили принимать и отправлять самолеты, а местные власти заявили об уничтожении БПЛА.

Так, после двух часов ночи во всех московских аэропортах был веден план "ковер", который вводится, когда в небе обнаруживают неизвестные или опасные объекты.

Впоследствии мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы сбитии БПЛА.

"Сегодня ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшедшего", - сообщил Собянин.

Между тем аэропорты продолжают задерживать самолеты на прием и отправку. Так, росСМИ сообщают, что по меньшей мере 24 авиарейса задержаны и восемь отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Напомним, в последнее время в Москве по несколько раз в неделю закрывают аэропорты из-за БПЛА. 22 августа сообщалось, что в Подмосковье слышали взрывы, а аэропорты не работали.

За два дня до того аэропорты рф Домодедово и Внуково также не принимали и не отправляли самолеты из-за режима "Ковер".