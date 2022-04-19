В москве обнаружили мертвыми бывшего вице-президента российского «Газпромбанка», его жену и дочь

В квартире на западе Москвы обнаружили три тела. Погибли бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, его жена и дочь.

Эксперты выдвигают версию о так называемой "зачистке" несогласных с военной политикой Путина чиновников.

В квартире жилого дома на Университетском проспекте в Москве обнаружили тела трех человек с огнестрельными ранениями, сообщила в Telegram пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по столице. Погибшие — бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, его супруга и дочь.В пресс-службе столичного управления СК РБК сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.Там отметили, что рассматриваются различные версии произошедшего, приоритетная — мужчина убил супругу и несовершеннолетнюю дочь, после чего покончил с собой.Тела погибших обнаружила родственница, которая приехала к Аваевым домой после того, как до них не смогли дозвониться водитель и няня. Дверь была закрыта изнутри.