В москве и питере раздают повестки в публичных местах - СМИ

16:11 14 октября Киев, Украина

Мужчинам в москве и санкт-петербурге раздают повестки в публичных местах - возле метро и ЖК.


Соответствующие видео опубликовал Telegram-канал Ксении Собчак.

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов сообщил в своем Telegram, что один такой случай произошел у метро Щелковская. По его словам, там задержали работника компании Московской городской телефонной сети. Полицейские требовали от мужчин "бронь" от мобилизации.

Кроме того, в санкт-петербурге в холле одного из ЖК жителей караулят с утра, чтобы вручить им повестки в военкомат.
 
"Я думал, что истории про "облавы" - фейк, но мне сообщили люди, которых я лично знаю и полностью доверяю", - сообщил он.
 
Сенатор Андрей Клишас отреагировал на пост Кабанова. Российский парламентарий заявил, что каждому случаю облав "нужно дать правовую оценку".

Очевидцы публикуют в Сети фотографии "повесточных облав" возле станций метро Алексеевская, Новокосино, Бибирево, Алтуфьево, Ботанический сад, Щелковская, Марьина Роща.