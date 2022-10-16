В москве и питере раздают повестки в публичных местах - СМИ

Мужчинам в москве и санкт-петербурге раздают повестки в публичных местах - возле метро и ЖК.
Соответствующие видео опубликовал Telegram-канал Ксении Собчак.
Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов сообщил в своем Telegram, что один такой случай произошел у метро Щелковская. По его словам, там задержали работника компании Московской городской телефонной сети. Полицейские требовали от мужчин "бронь" от мобилизации.
Кроме того, в санкт-петербурге в холле одного из ЖК жителей караулят с утра, чтобы вручить им повестки в военкомат.
Сенатор Андрей Клишас отреагировал на пост Кабанова. Российский парламентарий заявил, что каждому случаю облав "нужно дать правовую оценку".
Очевидцы публикуют в Сети фотографии "повесточных облав" возле станций метро Алексеевская, Новокосино, Бибирево, Алтуфьево, Ботанический сад, Щелковская, Марьина Роща.
Очевидцы публикуют в Сети фотографии "повесточных облав" возле станций метро Алексеевская, Новокосино, Бибирево, Алтуфьево, Ботанический сад, Щелковская, Марьина Роща.
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