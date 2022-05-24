В море из-за санкций застряли танкеры с рекордным объемом российской нефти

По данным аналитической компаним Vortex, рекордный объем нефти сорта Urals — около 62 млн баррелей — в настоящий момент находится на танкерах, блуждающих в море в поисках покупателей.
Согласно подсчетам Vortexa, объем такой «бесхозной» нефти утроился с начала войны. В «плавучих хранилищах» осело 15% всего российского нефтяного экспорта, который держится на довоенных уровнях, несмотря на угрозу эмбарго ЕС.
По итогам апреля россии удалось продать за рубеж рекордный в этом году объем нефти. Морские поставки достигали 4 млн баррелей в день. На середину мая они просели на 15%, до 3,4 млн баррелей в день, что, впрочем, выше, чем в первые, довоенные недели февраля (2,8–3 млн баррелей в сутки).
Поставки нефти Urals в Западную Европу из балтийских портов рухнули почти вчетверо: с 1,25 до 0,3 млн баррелей в день. Но не нашедшие спроса объемы с удовольствием выкупили страны Азии, которым пришлась по душе скидка в 30 долларов за баррель и выше.
Тем не менее совокупные цифры российского нефтяного экспорта не показывают всей картины, отмечает управляющий директор Vortexa Клэй Сигл: «российская нефть в море продолжает накапливаться».
О проблемах с экспортом говорят и данные по добыче нефти, которая просела на 830 тысяч баррелей в сутки, согласно оценке Bloomberg.
Наибольшие потери несет «Роснефть», у которой доля заглушенных скважин достигла 30%, хотя в начале года составляла лишь 17%. Добыча крупнейшей нефтяной компании россии обвалилась на 28% и обеспечила две трети спада национальной нефтяной промышленности.
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