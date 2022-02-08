В Молдове будут вакцинировать от COVID всех желающих

18:09 19 Май Киев, Украина

В Молдове более 34 тысяч человек получили 2 дозы вакцины от коронавируса, власти страны начинают массовую вакцинацию населения, теперь привиться может любой желающий, старше 18 лет.

Об этом сообщает Newsmaker в среду, 19 мая.

"В Молдове будут вакцинировать всех желающих старше 18 лет. При этом в приоритете должны оставаться уязвимые слои населения: люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями и остальные группы, входящие во второй этап иммунизации. Им по-прежнему будут специально звонить, и приглашать на вакцинацию", – говорится в сообщении.

В Молдове использовали больше 253 тысяч доз вакцин от коронавируса. Свыше 34 тысяч человек уже получили обе дозы. В стране доступны такие вакцины: шведско-британская AstraZeneca, китайские Sinopharm и SinoVac. Российская вакцина Спутник V осталась только для тех, кто сделал первую прививку и ждет вторую.



В Минздраве Молдовы также отметили, что в стране заболеваемость коронавирусом снизилась примерно на 20%. При этом в больницах остаются около 1 тысячи человек, больных коронавирусом. Два месяца назад эта цифра была в четыре раза выше.