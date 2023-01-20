В Молдове загорелся резервуар в международном порту

Утром 20 января, загорелся резервуар со шротом семян подсолнечника в международном порту Джурджулешть сегодня, 20 января.
Это второй за несколько дней пожар - аналогичный случай произошел 16 января, передает unimedia.info.
Пять бригад пожарных тушат пожар и ликвидируют его последствия.
Вместимость резервуара - 1100 тонн, но на данный момент он заполнен на 50%.
О пострадавших не сообщается, отмечается, что опасности для граждан и объектов инфраструктуры в районе нет.
Это второй за несколько дней пожар - аналогичный случай произошел 16 января, передает unimedia.info.
Пять бригад пожарных тушат пожар и ликвидируют его последствия.
Вместимость резервуара - 1100 тонн, но на данный момент он заполнен на 50%.
О пострадавших не сообщается, отмечается, что опасности для граждан и объектов инфраструктуры в районе нет.
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