В Молдове загорелся резервуар в международном порту

13:17 20 января Киев, Украина

Утром 20 января, загорелся резервуар со шротом семян подсолнечника в международном порту Джурджулешть сегодня, 20 января.

Это второй за несколько дней пожар - аналогичный случай произошел 16 января, передает unimedia.info.

Пять бригад пожарных тушат пожар и ликвидируют его последствия.

Вместимость резервуара - 1100 тонн, но на данный момент он заполнен на 50%.

О пострадавших не сообщается, отмечается, что опасности для граждан и объектов инфраструктуры в районе нет.
 