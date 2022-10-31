В Молдове задержали почти 80 участников антиправительственного митинга

07:24 31 октября Киев, Украина





Об этом в воскресенье, 30 октября, сообщает NewsMaker. Полиция Кишинева взяла под арест 79 участников антиправительственного митинга, организованного пророссийской партией Шор.Об этом в воскресенье, 30 октября, сообщает NewsMaker.

"Протест в Кишиневе сопровождался столкновениями с полицией - митингующие забрасывали правоохранителей яйцами", - пишет издание.

При этом, отмечается, что 51 человек был задержан еще до начала протеста за намерение дестабилизировать ситуацию во время митинга. Позже правоохранители задержали еще 28 участников акции за то, что они вели себя агрессивно.



Среди задержанных были и несколько соорганизаторов протеста - депутат городского совета Кишинева от партии Шор Валерий Клименко, глава Оргеевского района Дину Цуркану и мэр Оргеева Павел Вережан.



В партии Шор заявили, что после задержания у Клименко случился сердечный приступ, официально этого не подтверждали.



Ранее, уже более месяца пророссийская молдавская партия Шор регулярно устраивает протесты в Кишиневе, требуя отставки действующего руководства страны, досрочных выборов и соглашения с рф о снижении цены на газ.



Лидер этой политсилы 35-летний Илан Шор в стране сейчас не живет - переехал в Израиль. Издание The Washington Post со ссылкой на разведданные и чиновников на Западе, Украине и самой Молдове, утверждает - политсила Шор активно сотрудничает с российским ФСБ.