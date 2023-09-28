В Молдове в озере обнаружили обломки ракеты

15:35 28 сентября Киев, Украина





Отмечается, что есть подозрения, что на дне озера может быть взрывоопасная составляющая сбитой ракеты.



Проезд к озеру запрещен, полиция охраняет периметр. На месте происшествия находятся сотрудники национальной полиции, ИГСУ, карабинеры и пограничники. На месте также трудятся специалисты IGP Bombteh. Специалисты в области гидротехники приступают к опорожнению воды озера, чтобы облегчить вмешательство специалистов-пиротехников.



Кроме того, в МВД отметили, что опасности для населения нет, поскольку район изолирован, а ближайшие дома находятся в одном километре от опасной зоны. В Молдове в озере Гарбовец района Аненны Ной местные жители 27 сентября обнаружили обломки ракеты , сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Молдовы.Отмечается, что есть подозрения, что на дне озера может быть взрывоопасная составляющая сбитой ракеты.Проезд к озеру запрещен, полиция охраняет периметр. На месте происшествия находятся сотрудники национальной полиции, ИГСУ, карабинеры и пограничники. На месте также трудятся специалисты IGP Bombteh. Специалисты в области гидротехники приступают к опорожнению воды озера, чтобы облегчить вмешательство специалистов-пиротехников.Кроме того, в МВД отметили, что опасности для населения нет, поскольку район изолирован, а ближайшие дома находятся в одном километре от опасной зоны.

27 сентября местные жители сообщили властям, что в соседнем озере они заметили некоторые компоненты, которые могли выйти из ракеты, которая могла разбиться в этом районе. Власти подтвердили, что останки произошли от авиационной ракеты, и специалисты установят тип и происхождение ее изготовления.