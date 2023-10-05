В Молдове пройдут совместные с США военные учения «Aurochs Partner–2023»

В Молдове в период с 25 по 31 октября пройдут совместные военные учения Aurochs Partner-2023 в партнерстве с США.
Учения пройдут в учебных центрах авиационного полка Дечебал в Маркулештах и мотострелковой бригаде Молдова в Бельцах.
В программе учений стрельба пехоты и прыжки с парашютом, направлены на развитие возможностей и повышение уровня оперативной совместимости армий-участниц, а также внедрение на практике современных приемов, методов и процедур индивидуальной и коллективной военной подготовки.
В Минобороны добавляют, что двусторонние учения Aurochs Partner-2023 – плановые и учтены при составлении планов подготовки армии на этот год.
В программе учений стрельба пехоты и прыжки с парашютом, направлены на развитие возможностей и повышение уровня оперативной совместимости армий-участниц, а также внедрение на практике современных приемов, методов и процедур индивидуальной и коллективной военной подготовки.
В Минобороны добавляют, что двусторонние учения Aurochs Partner-2023 – плановые и учтены при составлении планов подготовки армии на этот год.
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