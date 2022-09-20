В Молдове проходят военные учения с участием военных из Румынии и США

17:47 20 сентября Киев, Украина

На Военно-учебной базе Национальной армии Молдовы в Бульбоаке проходят военные учения Огненный щит-2022, в которых принимают участие военные из Румынии и США

Об этом сообщило Минобороны страны.



В ходе учений запланированы стрельбы из разных видов оружия, включая артиллерийские системы, обучение выполнению специфических задач, усовершенствование навыков подразделений и повышение совместимости между армиями стран-партнеров в миротворческих миссиях.



Заместитель председателя Генштаба Национальной армии Молдовы полковник Серджиу Чиримпей подчеркнул, что Огненный щит-2022 важен,

чтобы обеспечить подготовку молдавских войск и дать им возможность тренироваться вместе с иностранными коллегами.

В минобороны Молдовы подчеркнули, что Огненный щит является частью плана подготовки армии на 2022 год. Эти учения проводятся ежегодно с 2015 года.