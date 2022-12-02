В Молдове продлили ЧС еще на два месяца

Парламент Молдовы продлил режим чрезвычайной ситуации еще на 60 дней, в связи с военными действиями в Украине.
Отмечается, что за продление ЧС проголосовали 55 депутатов, в том числе депутаты партии Действие и солидарность (PAS), тогда как оппозиция покинула зал заседаний в знак протеста.
С предложением продлить ЧС в стране выступила с трибуны парламента премьер-министр Наталья Гаврилица. По ее словам, в связи с происходящим военными действиями в Украине Молдова остается слишком уязвимой, чтобы отменить ЧС, введенное после начала войны.
Отметим, что режим ЧС в Молдове действует с начала вторжения России в Украину 24 февраля. Его уже несколько раз продолжали.
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