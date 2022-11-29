В Молдове ожидается около 74% дефицита электроэнергии

11:02 29 ноября Киев, Украина

В Молдове во вторник, 29 ноября, ожидается дефицит электроэнергии в размере около 74%. Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину, сообщает NewsMaker.



По его словам, по непонятным причинам цена на электроэнергию на европейском рынке выросла на 30-40%. В связи с этим, молдавская компания Energocom не смогла закупить необходимый объем.

"Произошел непонятный феномен. На европейских рынках, в частности в Румынии, существенно выросли цены на электроэнергию. Почти на 30-40%. Компания Energocom пыталась купить электроэнергию по более низкой цене, но не смогла закупить электроэнергию на весь день", - отметил министр.

В связи с этим, Moldelectrica пригласила аварийную электроэнергию у румынского оператора Transelectrica. Поскольку стоимость такой электроэнергии высока, Спину призвал граждан продолжать экономить электричество.