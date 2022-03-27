В Молдове назначен второй тур президентских выборов

1 ноября в Молдове выбирали главу государства, ЦИК подсчитал 100% бюллетеней избирателей, по итогам голосования был назначен второй тур выборов.
Бывший премьер-министр Молдовы и лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду набирает 36,16% голосов избирателей на выборах президента страны.
Действующий глава государства Игорь Додон набрал 32,61% голосов.
Третье место у лидера “Нашей партии” и мэра города Бельцы Ренато Усатого (16,90%).
Таким образом, Санду и Додон проходят во второй тур голосования, который назначен на 15 ноября. Для победы в первом туре кандидатам было необходимо заручиться поддержкой более 50% проголосовавших избирателей.
Явка на выборах 1 ноября составила 42,76%.
Избирательный штаб Санду заявлял, что зафиксировал более 300 нарушений в ходе голосования.
Третье место у лидера “Нашей партии” и мэра города Бельцы Ренато Усатого (16,90%).
Таким образом, Санду и Додон проходят во второй тур голосования, который назначен на 15 ноября. Для победы в первом туре кандидатам было необходимо заручиться поддержкой более 50% проголосовавших избирателей.
Явка на выборах 1 ноября составила 42,76%.
Избирательный штаб Санду заявлял, что зафиксировал более 300 нарушений в ходе голосования.
Она также поблагодарила избирателей за высокую явку, которую они продемонстрировали в непростых условиях пандемии коронавируса.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии