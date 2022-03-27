В Молдове назначен второй тур президентских выборов

11:38 02 ноября Киев, Украина

1 ноября в Молдове выбирали главу государства, ЦИК подсчитал 100% бюллетеней избирателей, по итогам голосования был назначен второй тур выборов.

Бывший премьер-министр Молдовы и лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду набирает 36,16% голосов избирателей на выборах президента страны.

Действующий глава государства Игорь Додон набрал 32,61% голосов.



Третье место у лидера “Нашей партии” и мэра города Бельцы Ренато Усатого (16,90%).



Таким образом, Санду и Додон проходят во второй тур голосования, который назначен на 15 ноября. Для победы в первом туре кандидатам было необходимо заручиться поддержкой более 50% проголосовавших избирателей.



Явка на выборах 1 ноября составила 42,76%.



Избирательный штаб Санду заявлял, что зафиксировал более 300 нарушений в ходе голосования.

“Сегодня я увидела много попыток украсть выборы. Были попытки организованного подвоза избирателей, провокации и другие нарушения... Только по организации подвоза избирателей поступило 300 заявлений. Все они задокументированы, будут изучены и направлены нами в полицию и прокуратуру”, — заявила вчера Санду в ходе брифинга после закрытия избирательных участков.

Она также поблагодарила избирателей за высокую явку, которую они продемонстрировали в непростых условиях пандемии коронавируса.