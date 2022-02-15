"В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию": акт самосожжения журналистки

Главный редактор интернет-издания "Коза Пресс" Ирина Славина, перед главным входом в здание городского управления Министерства внутренних дел города Нижний Новгород, совершила акт самосожжения.
Около 16:00, перед совершением суицида, на свой странице в Facebook Славина оставила сообщение: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".
Накануне трагедии, к Славиной с обыском приходили правоохранители.
Также Славина рассказывала, что полиция пыталась "закрыть ей рот" по уголовному делу в отношении Михаила Иосилевича. В частности, 1 октября возглавляемое Славиной издание опубликовало статью, в которой говорилось о том, что против предпринимателя Михаила Иосилевича открыли уголовное преследование по политическим мотивам из-за проведения лекций для наблюдателей на выборах от партии "Яблоко".
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