"В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию": акт самосожжения журналистки

17:37 02 Октябрь Киев, Украина

Главный редактор интернет-издания "Коза Пресс" Ирина Славина, перед главным входом в здание городского управления Министерства внутренних дел города Нижний Новгород, совершила акт самосожжения.

Около 16:00, перед совершением суицида, на свой странице в Facebook Славина оставила сообщение: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Накануне трагедии, к Славиной с обыском приходили правоохранители.

"Сегодня 06:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета "Открытой России", возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет", - писала она в соцсети.

Также Славина рассказывала, что полиция пыталась "закрыть ей рот" по уголовному делу в отношении Михаила Иосилевича. В частности, 1 октября возглавляемое Славиной издание опубликовало статью, в которой говорилось о том, что против предпринимателя Михаила Иосилевича открыли уголовное преследование по политическим мотивам из-за проведения лекций для наблюдателей на выборах от партии "Яблоко".