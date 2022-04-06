В мире от голода умирает больше людей, чем от Covid-19

Согласно мировой статистике, количество жертв от голода превышает количество умерших от Covid-19. Мировой кризис привел страны третьего мира к экономическому упадку и голоду, нехватка продовольствия выросла в 6 раз. В минуту от голода в мире умирает 11 человек.

Число смертей от голода превышает число смертей от коронавируса. По статистике, сегодня от Covid-19 умирает 7 человек ежеминутно.

Согласно отчету «Вирус голода умножается» от организации по борьбе с бедностью Oxfam, кризис, вызванный пандемией привела к 40-процентному росту цен на продукты питания в мире.

А вот военные расходы в мире увеличились на 51 млн долларов. Эта сумма в шесть раз превышает сумму, которая необходима ООН для борьбы с голодом.