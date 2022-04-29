В Минске прошел "Марш мудрости" при участии сотен пенсионеров

Сегодня в Минске собрались несколько сотен неравнодушных пенсионеров и организовали так называемый " Марш мудрости", однако свободному шествию пожилых граждан препятствуют силовики.
Участники марша собирались пройти по улице Ленина, но буквально через 300 метров путь им перекрыли силовики. Пенсионерам пришлось свернуть на боковую улицу.
Силовики не дали участникам марша собраться в одну большую колонну, и пенсионеры были вынуждены разделиться на несколько шествий, которые отправились по разным маршрутам в центре города.
Одни из них скандируют "Жыве Беларусь", другие - "Бабушки и деды, идем до победы!".
Часть пенсионеров водили хоровод у здания КГБ Беларуси. Их оттеснили силовики.
СМИ сообщают о нескольких задержанных.
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