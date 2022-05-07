В Минске проходит суд над Марией Колесниковой

16:55 04 августа Киев, Украина

В Беларуси началось слушание дела белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой и юриста Максима Знака.



Об этом сообщает "Радио Свобода".

Заседание проходит в закрытом режиме. Кроме Марии Колесниковой, на скамье подсудимых - еще один член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак.



Колесникову и Знака обвиняют в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и создании экстремистского формирования.



Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Колесникова и Знак играли активную роль в уличных протестах против объявленной властями победы Александра Лукашенко на выборах прошлого года. Колесникова стала одним из самых узнаваемых лиц протеста, она входила в так называемое "женское трио" вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало.