В Минске оппозиция организовала акцию протеста

06:23 26 Август Киев, Украина





Причиной акции стало празднование неофициального Дня независимости Беларуси (25 августа 1991 года была принята декларация о государственном суверенитете). Собраться людей позвала оппозиция.





Кроме столицы, акции также состоялись и в других городах страны.



Так люди выходили в





Напомним:



9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Тысячные акции протеста прокатились волной по крупным городам Беларуси.Причиной акции стало празднование неофициального Дня независимости Беларуси (25 августа 1991 года была принята декларация о государственном суверенитете). Собраться людей позвала оппозиция.Кроме столицы, акции также состоялись и в других городах страны.Так люди выходили в Гродно и Гомеле. Традиционно, милиция пыталась препятствовать акции. Сообщается о задержании мирных участников протеста.Напомним:9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты.



Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.



Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людей.

Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.

Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихоновская – 10%.

Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.