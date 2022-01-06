В Минске оппозиция организовала акцию протеста

Тысячные акции протеста прокатились волной по крупным городам Беларуси.
Причиной акции стало празднование неофициального Дня независимости Беларуси (25 августа 1991 года была принята декларация о государственном суверенитете). Собраться людей позвала оппозиция.
Кроме столицы, акции также состоялись и в других городах страны.
Так люди выходили в Гродно и Гомеле. Традиционно, милиция пыталась препятствовать акции. Сообщается о задержании мирных участников протеста.
Напомним:
9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты.
Причиной акции стало празднование неофициального Дня независимости Беларуси (25 августа 1991 года была принята декларация о государственном суверенитете). Собраться людей позвала оппозиция.
Кроме столицы, акции также состоялись и в других городах страны.
Так люди выходили в Гродно и Гомеле. Традиционно, милиция пыталась препятствовать акции. Сообщается о задержании мирных участников протеста.
Напомним:
9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты.
Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людей.
Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихоновская – 10%.
Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.
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