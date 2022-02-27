В Минске на марш против Лукашенко вышли даже пенсионеры

17:56 05 Октябрь Киев, Украина

Сегодня, 5 октября, поддержать студентов вышли пенсионеры . На улицах Минска собралось около сотни пожилых граждан Беларуси.



Пожилые жители столицы собрались у "Красного костела" с цветами, бело-красно-белыми флагами, иконами и плакатами "Пенсионеры за перемены", "Жыве Беларусь", "Мы не смогли раньше — поможем сейчас!", "Уходи", "Не верю Лукашенко, БТ и RT" и др.



Сначала они прочитали псалом, а потом отправились к Дому правительства с призывами "Да здравствует Беларусь", "Уходи" и "Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа".



Колонна пенсионеров пришла также к зданиям МВД и КГБ, под которыми проскандировали "Караева под суд" и "Свободу нашим внукам". Впоследствии митингующие выстроились в цепочку солидарности на Октябрьской площади.



Во время шествия пенсионеры свернули к Минскому государственному лингвистическому университету, объяснив, что хотят поддержать студентов. Под окнами ВУЗа они кричали "Бабушки за вас!".



В течение марша к колонне несколько раз подбегали девушки, которые угощали женщин сладостями, а также дарили им цветы. Шествие завершилось на площади Якуба Коласа, где бабушки возложили цветы к памятнику писателю.