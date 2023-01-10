В Минобороны США не видят признаков того, что беларусь готовится вступить в войну

12:30 10 января Киев, Украина





Об этом заявил высокопоставленный представитель В минобороны Соединенных Штатов не видят признаков того, что беларусь готовится вступить в войну против Украины, несмотря на участие в совместных с рф учениях.Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона

"Вы знаете, мы знаем, что россияне и белорусы собираются проводить совместные учения. Мы не видим никаких признаков того, что беларусь намерена вступить в конфликт", – сказал он.



"Мы просто считаем, что это продолжение учений между белорусами и россиянами. Это все", – добавил представитель Пентагона.

В воскресенье россия и беларусь планируют совместные учения для авиационных подразделений, которые состоятся на территории беларуси.



Учения планируют с 16 января по 1 февраля, с привлечением российских и белорусских сил, которые входят в состав региональной группировки войск.