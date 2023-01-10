В Минобороны США не видят признаков того, что беларусь готовится вступить в войну

В минобороны Соединенных Штатов не видят признаков того, что беларусь готовится вступить в войну против Украины, несмотря на участие в совместных с рф учениях.
Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
В воскресенье россия и беларусь планируют совместные учения для авиационных подразделений, которые состоятся на территории беларуси.
Учения планируют с 16 января по 1 февраля, с привлечением российских и белорусских сил, которые входят в состав региональной группировки войск.
Учения планируют с 16 января по 1 февраля, с привлечением российских и белорусских сил, которые входят в состав региональной группировки войск.
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