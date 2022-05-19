В Минобороны РФ рассказали о работе миротворцев в Карабахе

Российские миротворческие подразделения на сегодняшний день расположены на 23 постах наблюдения. Они выполняют свои прямые обязанности контроля и мониторинга режима прекращения огня и на проведение их работы нет никакого давления извне.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ в среду, 16 декабря.
Указано, что для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов "поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении".
Также российские военные заявили, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается.
Утверждается, что за сутки российскими миротворцами было обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 647 беженцев. Всего с 14 ноября в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулось 40 379 человек.
Российские миротворцы за сутки в Степанакерте обнаружили 1203 неразорвавшихся мины и снаряда, очистили 16 км дорог.
Ранее в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы находятся в окружении азербайджанских войск на участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района. По его словам, "есть проблемы со связью, поскольку из-за местности есть определенные проблемы с коммуникацией".
Также в Армении утверждали, что потеряли связь с личным составом ряда боевых позиций в Гадрутском районе. По данным СМИ, Азербайджан сопроводил их к постам российских миротворцам. А по другим данным, часть из них взяли в плен.
Также в Армении утверждали, что потеряли связь с личным составом ряда боевых позиций в Гадрутском районе. По данным СМИ, Азербайджан сопроводил их к постам российских миротворцам. А по другим данным, часть из них взяли в плен.
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