В Минобороны РФ рассказали о работе миротворцев в Карабахе

19:55 16 декабря Киев, Украина

Российские миротворческие подразделения на сегодняшний день расположены на 23 постах наблюдения. Они выполняют свои прямые обязанности контроля и мониторинга режима прекращения огня и на проведение их работы нет никакого давления извне.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ в среду, 16 декабря.

"Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил какой-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности", – отметили в военном ведомстве.

Указано, что для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов "поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении".



Также российские военные заявили, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается.

"На 23 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. В течение суток нарушения режима прекращения огня не зафиксированы", – говорится в сообщении.

Утверждается, что за сутки российскими миротворцами было обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 647 беженцев. Всего с 14 ноября в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулось 40 379 человек.



Российские Российские миротворцы за сутки в Степанакерте обнаружили 1203 неразорвавшихся мины и снаряда, очистили 16 км дорог.

"Всего в ходе разминирования в Нагорном Карабахе очищено от неразорвавшихся боеприпасов 184,97 га территории, 65,1 км дорог, 405 домостроений, в том числе 13 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 6029 взрывоопасных предметов", – добавили в Минобороны РФ.

Ранее в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы находятся в окружении азербайджанских войск на участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района. По его словам, "есть проблемы со связью, поскольку из-за местности есть определенные проблемы с коммуникацией".



Также в Армении утверждали, что потеряли связь с личным составом ряда боевых позиций в Гадрутском районе. По данным СМИ, Азербайджан сопроводил их к постам российских миротворцам. А по другим данным, часть из них взяли в плен.