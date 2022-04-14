В минобороны рф придумали свою версию произошедшего с крейсером «Москва»

13:59 14 апреля Киев, Украина

В Минобороны рф отрицают затопление крейсера «Москва», а российская пропаганда обвиняет Украину в распространении фейков. По словам представителей ведомства, возгорание локализовано, взрывы боеприпасов прекратились, а экипаж эвакуирован. Корабль сохраняет плавучесть.

Причины пожара устанавливаются (про украинские "Нептуны" там до сих пор не хотят сообщать).

Как обычно, даже в ситуации, когда все СМИ уже сообщили причину — поражение крейсера украинскими ракетами, российское минобороны

нейтрально сообщает, что ему еще не всё ясно и что "операция идет по плану".



Однако, СМИ в Турции и Румынии заявляют о том, что крейсер Москва в 1:05 подал сигнал SOS, в 1:14 крейсер практически лег на левый борт, через полчаса пропало все электропитание. С 2 часов ночи турецкое судно эвакуировало с «Москвы» 54 моряка ( ≈ 450 пошли ко дну), а приблизительно в 3 ночи Турция и Румыния заявили о том, что корабль вообще затонул.

Хорошо было в Сирии: летаешь себе, бомбишь сверху школы и больницы, детишек и женщин или проводить "учения". Толк таких учений обнаружился сейчас: при столкновении с противником, умеющим играть в эту игру, оказалось, что учения нужно проводить по совсем другим сценариям. Не в танковый биатлон и авиадартс играться, не картонные рейхстаги штурмовать, а серьезно и без дураков. Например, учиться строить противоракетную оборону своих военных судов.

Ситуация с крейсером «Москва» в очередной раз демонстрирует одну и ту же истину: у слабой, разворованной навылет страны, в которой власть последовательно разрушает всё и повсюду, не может быть сильной армии. Не может по определению. И никакая пропаганда и парады изменить этого не в состоянии.