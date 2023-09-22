В Минобороны Дании признали, что у части переданных Украине танков Leopard 1 обнаружили дефекты — СМИ

17:15 22 сентября Киев, Украина

У 12 из 20 переданных Украине танков Leopard 1A5 имеются дефекты, говорится в пояснительной записке министра обороны Дании Троэлса Лунда Поульсена, сообщает агентство TV2.



Как отмечают журналисты, глава датского МО признал, что в 10 танках, уже находящихся на территории Украины, есть ряд неисправностей. По ее словам, их уже устраняют военнослужащие ВСУ.



Кроме этого, Поульсен проинформировал, что еще 10 танков Leopard 1A5 сейчас стоят в Польше и два из них имеют "серьезные дефекты".



Агентство указывает, что в Украине нет инженеров, которые могли бы исправить такие неисправности, поэтому немецкая компания FFG, отвечающая за восстановление танков в Германии, начнет ремонт уже на следующей неделе.