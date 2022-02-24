В Минобороны Азербайджана сообщили о пересечении границы армянскими военными

15:00 27 Май Киев, Украина

Азербайджан обвиняет армянских военных в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана и попытке совершения разведывательно-диверсионных операций.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана в четверг, 27 мая.

"По предварительной информации, две разведывательно-диверсионные группы противника пересекли государственную границу в двух направлениях. Одна из групп состояла из девяти, а другая – из 15 военнослужащих... Подразделения азербайджанской армии приняли неотложные оперативные меры против обеих групп противника при попытке заминировать пути снабжения и пути проходов, ведущие к нашим постам", – говорится в сообщении.

По данным военного министерства, в результате было задержано и обезоружено шесть военнослужащих – четверо из первой разведывательно-диверсионной группы, в том числе один офицер, и двое военнослужащих из другой группы.



"Остальные армянские военнослужащие спешно покинули нашу территорию и отступили", – говорится в сообщении.



В свою очередь глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что попытки создать напряженность вокруг процесса делимитации на азербайджано-армянской границе возникают из-за внутриполитической ситуации в самой Армении.

"Азербайджанские военнослужащие дислоцируются не на территории Армении, а в наших международно-признанных границах. Попытки обострить ситуацию вокруг процесса исходят из напряженности и нестабильности во внутриполитических процессах в Армении. То, что все это произошло в предвыборный период, подтверждает это", – приводит слова Байрамова государственное агентство Азертадж.

По его словам, "политические силы в Армении пытаются использовать эту ситуацию, чтобы нанести удар по своим оппонентам в предвыборной кампании".



"В целом мы считаем эту тенденцию очень вредной, расцениваем это как удар по реализации трехстороннего заявления по Карабаху и стабильности в регионе", – сказал он.