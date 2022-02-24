В Минобороны Азербайджана сообщили о пересечении границы армянскими военными

Азербайджан обвиняет армянских военных в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана и попытке совершения разведывательно-диверсионных операций.
Об этом сообщает Минобороны Азербайджана в четверг, 27 мая.
По данным военного министерства, в результате было задержано и обезоружено шесть военнослужащих – четверо из первой разведывательно-диверсионной группы, в том числе один офицер, и двое военнослужащих из другой группы.
"Остальные армянские военнослужащие спешно покинули нашу территорию и отступили", – говорится в сообщении.
В свою очередь глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что попытки создать напряженность вокруг процесса делимитации на азербайджано-армянской границе возникают из-за внутриполитической ситуации в самой Армении.
"Остальные армянские военнослужащие спешно покинули нашу территорию и отступили", – говорится в сообщении.
В свою очередь глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что попытки создать напряженность вокруг процесса делимитации на азербайджано-армянской границе возникают из-за внутриполитической ситуации в самой Армении.
По его словам, "политические силы в Армении пытаются использовать эту ситуацию, чтобы нанести удар по своим оппонентам в предвыборной кампании".
"В целом мы считаем эту тенденцию очень вредной, расцениваем это как удар по реализации трехстороннего заявления по Карабаху и стабильности в регионе", – сказал он.
"В целом мы считаем эту тенденцию очень вредной, расцениваем это как удар по реализации трехстороннего заявления по Карабаху и стабильности в регионе", – сказал он.
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