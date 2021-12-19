В Минобороны России сообщили о количестве военных, погибших в Сирии

С 2015 года, во время проведения военных операций России в Сирии, погибли 112 российских военных.
Об этом сообщил в понедельник, 15 марта, первый замглавы комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов.
Как известно, Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. У РФ в Сирии есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и база ВМФ в Тартусе.
В Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты.
Напомним, в конце февраля США совершили авиаудар по проиранским боевикам в Сирии, в результате чего 17 из них погибли.
Как известно, Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. У РФ в Сирии есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и база ВМФ в Тартусе.
В Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты.
Напомним, в конце февраля США совершили авиаудар по проиранским боевикам в Сирии, в результате чего 17 из них погибли.
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