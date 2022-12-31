В Милане бойкотируют шоу танцора Полунина, который поддерживает путина

Театр "Арчимбольди" в Милане решил отменить два шоу, организованные танцором украинского происхождения Сергеем Полуниным, который открыто поддерживает российскую агрессию и имеет тату президента россии Владимира путина. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Полунин должен был участвовать в двух постановках балета "Распутин - танцевальная драма", запланированных на 28 и 29 января 2023 года. Они были анонсированы еще в декабре 2019 года и впоследствии пять раз откладывались из-за пандемии и травмы танцора.

"Отмена спектакля стала необходимой по согласованию с труппой в связи с острым социальным и онлайновым протестом против выступления артиста", - сообщили в "Арчимбольде".

Руководство театра подчеркнуло, что "это решение не культурного масштаба, а политической и моральной ответственности", поскольку "в атмосфере напряженности и угроз" не может придерживаться "ценностей пацифизма и толерантности".

В "Арчимбольде" напомнили, что в апреле 2022 года театр организовал гала-концерт "Танец ради мира", а в сентябре - принял оппозиционную российскую группу Pussy Riot. Все 3500 билетов на шоу с участием Полунина будут возмещены.

Сергей Полунин родился в Херсоне в 1989 году. В 13 лет переехал в Лондон, где учился в Школе Королевского балета, а в течение 2007-2012 годов выступал в Королевском балете в Лондоне.

С 2012 года Полунин выступал в российских театрах и начал открыто поддерживать Путина, в 2018-м - решил принять гражданство россии, а с 2019 года занимает должность директора Театра оперы и балета в оккупированном Севастополе.