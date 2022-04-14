В МИД РФ ответили на обвинения в преступлениях российских наемников в ЦАР

13:51 15 июля Киев, Украина

В Российском МИД назвали расследование американского телеканала CNN о преступлениях российских боевиков в Центральноафриканской Республики (ЦАР) «очередным пропагандистским залпом» Вашингтона.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Очередной пропагандистский залп дала телекомпания CNN, распространившая 15 июня лживую информацию о якобы совершенных нашими специалистами преступлениях против мирного населения ЦАР. Вновь в ход пошли сенсационные «факты» о российских «наемниках из ЧВК Вагнер», — говорится в сообщении.

МИД заявил, что в материале нет убедительных доказательств причастности россиян к преступлениям в ЦАР. По мнению внешнеполитического ведомства, определенные круги в Вашингтоне расширяют «системный вызов России, формируя все новые и новые региональные фронты противостояния».



CNN совместно с исследовательской группой The Sentry выпустила расследование, касающееся деятельности российских «инструкторов» из ЧВК Вагнера в Центральноафриканской Республике. По данным СNN, россияне, сражающиеся на стороне правительственных сил ЦАР в гражданской войне, могут быть причастны к репрессиям против мирного населения, в том числе к убийствам.