В МИД РФ ответили на обвинения в преступлениях российских наемников в ЦАР

В Российском МИД назвали расследование американского телеканала CNN о преступлениях российских боевиков в Центральноафриканской Республики (ЦАР) «очередным пропагандистским залпом» Вашингтона.
Об этом сообщает РИА Новости.
МИД заявил, что в материале нет убедительных доказательств причастности россиян к преступлениям в ЦАР. По мнению внешнеполитического ведомства, определенные круги в Вашингтоне расширяют «системный вызов России, формируя все новые и новые региональные фронты противостояния».
CNN совместно с исследовательской группой The Sentry выпустила расследование, касающееся деятельности российских «инструкторов» из ЧВК Вагнера в Центральноафриканской Республике. По данным СNN, россияне, сражающиеся на стороне правительственных сил ЦАР в гражданской войне, могут быть причастны к репрессиям против мирного населения, в том числе к убийствам.
CNN совместно с исследовательской группой The Sentry выпустила расследование, касающееся деятельности российских «инструкторов» из ЧВК Вагнера в Центральноафриканской Республике. По данным СNN, россияне, сражающиеся на стороне правительственных сил ЦАР в гражданской войне, могут быть причастны к репрессиям против мирного населения, в том числе к убийствам.
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