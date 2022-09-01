В МИД ФРГ приняли решение о приостановке соглашения об облегчении визового режима для рф

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия приостанавливает соглашение об облегчении визового режима с россией.
Об этом сообщают росСМИ.
По ее словам, Европе необходимо найти совместное решение при различных позициях.
По ее словам, Европе необходимо найти совместное решение при различных позициях.
Напомним, ЕС готовится усложнить оформление виз для россиян. Брюссель стремится "не останавливаться на ограничении упрощения виз" и может принять дополнительные меры по этому направлению до конца года.
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