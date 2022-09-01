В МИД ФРГ приняли решение о приостановке соглашения об облегчении визового режима для рф

19:18 30 августа Киев, Украина

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия приостанавливает соглашение об облегчении визового режима с россией.

Об этом сообщают росСМИ.



По ее словам, Европе необходимо найти совместное решение при различных позициях.

"Мое предложение - приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз, чтобы больше не выдавать многолетние визы, чтобы дать возможность государствам, которых этот вопрос касается сильнее, пристальнее проверять, для каких целей используются визы", - отметила Бербок.

Напомним, ЕС готовится усложнить оформление виз для россиян. Брюссель стремится "не останавливаться на ограничении упрощения виз" и может принять дополнительные меры по этому направлению до конца года.