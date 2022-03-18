В МИД Армении заявили о росте числа беженцев из Карабаха

11:35 24 октября Киев, Украина

Многострадальный народ Нагорного Карабаха опять попал под огонь незатухающего территориального конфликта. Как заявил сегодня, 24 октября, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, почти 90 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами.

По его словам, с 27 сентября населенные пункты Нагорного Карабаха находятся под постоянным обстрелом – беспилотники, ракеты, авиационная бомбежка.

"Около 90 тысяч человек оказались беженцами, потеряли дома, собственность. Повреждена инфраструктура. Люди живут под огнем. Это происходит каждый день, регулярно, это то, что происходит в Нагорном Карабахе, это то, что происходит с народом Нагорного Карабаха", – сказал министр.

По его словам, погибает много мирных жителей, больницы и школы бомбят каждый день.

Напомним, стороны карабахского конфликта продолжают обмениваться обвинениями. Так, в Минобороны Азербайджана сообщили о пуске ракет с территории Армении. Ереван назвал эти данные дезинформацией.