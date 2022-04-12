В метро Нью-Йорка неизвестный открыл стрельбу, пострадали 13 человек

17:23 12 апреля Киев, Украина

На одной из станций метро Нью-Йорка в районе Бруклина неизвестный открыл стрельбу. По меньшей мере 13 человек получили ранения, еще пятеро убиты.

Стрельба произошла около 8:30 утра по местному времени, в час пик.

По информации NBC New York, на месте происшествия обнаружено несколько несработавших взрывных устройств. Согласно описанию, стрелявший — мужчина в противогазе и оранжевом строительном костюме. Полиция в настоящий момент разыскивает подозреваемого

Помимо стрельбы очевидцы сообщают о задымлении на станции.