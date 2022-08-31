В Мексике застрелили журналиста Фредида Романа, это уже четвертое убийство медийщика за месяц

В Мексике, в штате Герреро, 22 августа застрелили журналиста, владельца издания La Realidad Фредида "Фреди" Романа - это уже четвертое убийство медийщика за месяц в этой стране и 19-е с начала 2022 года.
Об этом сообщило информационное агентство Reuters .
Роман был убит в его машине, говорится в сообщении. Это произошло почти сразу после публикации его колонки о якобы причастности местных политиков к исчезновению 43 студентов в юго-западном городе Игуала в сентябре 2014 года. Это дело на прошлой неделе следователи назвали "государственным преступлением".
В то же время, связь между убийством и профессиональной деятельностью погибшего еще выясняется, уточнили журналисты.
Напомним, что 3 августа в мексиканском городе Гуанахуато был убит главный редактор новостного сайта Tu Voz Эрнесто Мендеса. Перед этим мужчина получал угрозы.
29 июня в городе Сьюдад-Виктория – столице штата Тамаулипас на северо-востоке Мексики – в собственном доме застрелили журналиста местной газеты Expreso Антонио де ла Круза. Ранение также получила его дочь, которая находилась рядом во время нападения.
Согласно отчету правозащитников из Article 19, насилие против работников СМИ в стране резко возросло за время президентства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, занимающего этот пост с 2018 года.
В рейтинге свободы прессы от международной правозащитной организации "Репортеры без границ" Мексика в 2022 году занимает 127 место из 180.
Об этом сообщило информационное агентство Reuters .
Роман был убит в его машине, говорится в сообщении. Это произошло почти сразу после публикации его колонки о якобы причастности местных политиков к исчезновению 43 студентов в юго-западном городе Игуала в сентябре 2014 года. Это дело на прошлой неделе следователи назвали "государственным преступлением".
В то же время, связь между убийством и профессиональной деятельностью погибшего еще выясняется, уточнили журналисты.
Напомним, что 3 августа в мексиканском городе Гуанахуато был убит главный редактор новостного сайта Tu Voz Эрнесто Мендеса. Перед этим мужчина получал угрозы.
29 июня в городе Сьюдад-Виктория – столице штата Тамаулипас на северо-востоке Мексики – в собственном доме застрелили журналиста местной газеты Expreso Антонио де ла Круза. Ранение также получила его дочь, которая находилась рядом во время нападения.
Согласно отчету правозащитников из Article 19, насилие против работников СМИ в стране резко возросло за время президентства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, занимающего этот пост с 2018 года.
В рейтинге свободы прессы от международной правозащитной организации "Репортеры без границ" Мексика в 2022 году занимает 127 место из 180.
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