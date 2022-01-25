В Мексике с начала года убили троих журналистов

14:28 25 Январь Киев, Украина





Все они погибли вблизи собственных домов, пишут "Репортеры без границ" (RSF) и BBC.



49-летнего фотожурналиста Альфонсо Маргарито Мартинеса Эскивеля, специализировавшегося на освещении преступлений, застрелили 17 января в Тихуане – крупном пограничном городе на северо-западе штата Нижняя Калифорния.



По информации RSF, у мужчины всегда были проблемы с полицией из-за истории, которые он освещал, в 2019 местные силовики пытались изъять его технику, и таких инцидентов было несколько.



По словам коллег, Мартинес чувствовал, что ему угрожает опасность, в частности, со стороны местных преступных групп, и боялся за свою жизнь.



В декабре 2021 года журналист попросил штат Нижняя Калифорния предоставить ему защиту, но его запрос не был рассмотрен из-за смены администрации. Позже он обратился за помощью к федеральному механизму защиты журналистов, который обратил внимание на угрозы, которые он получал, но официально не внес его в свою систему и не предоставил ему никакой защиты.



За неделю до убийства Мартинеса, 10 января, журналиста, редактора сайтов Inforegio и La Notícia Хосе Луиса Гамбоа Аренаса нашли мертвым в Веракрусе – крупнейшем городе юго-восточного штата Веракрус. Он скончался в результате многочисленных ножевых ранений.



Журналист в большинстве своем проводил независимые расследования. Также в соцсетях критиковал коррупцию местного политического класса и его связь с организованной преступностью. В день, когда его убили, Гамбоа опубликовал видео под названием Война за наркополитику и статью, в которой осудил увеличение количества убийств в стиле казни в портовом районе города.



Губернатор Веракруса Куитлауак Гарсия 17 января объявил, что расследование местной прокуратуры достигло прогресса и серьезно За январь 2022 года в Мексике убиты три журналиста: Альфонсо Маргарито Мартинес Эскивель и Лурдес Мальдонадо Лопес погибли в приграничном городе Тихуана, Хосе Луис Гамбоа Аренас – в портовом городе Веракрус.Все они погибли вблизи собственных домов, пишут "Репортеры без границ" (RSF) и BBC.49-летнего фотожурналиста Альфонсо Маргарито Мартинеса Эскивеля, специализировавшегося на освещении преступлений, застрелили 17 января в Тихуане – крупном пограничном городе на северо-западе штата Нижняя Калифорния.По информации RSF, у мужчины всегда были проблемы с полицией из-за истории, которые он освещал, в 2019 местные силовики пытались изъять его технику, и таких инцидентов было несколько.По словам коллег, Мартинес чувствовал, что ему угрожает опасность, в частности, со стороны местных преступных групп, и боялся за свою жизнь.В декабре 2021 года журналист попросил штат Нижняя Калифорния предоставить ему защиту, но его запрос не был рассмотрен из-за смены администрации. Позже он обратился за помощью к федеральному механизму защиты журналистов, который обратил внимание на угрозы, которые он получал, но официально не внес его в свою систему и не предоставил ему никакой защиты.За неделю до убийства Мартинеса, 10 января, журналиста, редактора сайтов Inforegio и La Notícia Хосе Луиса Гамбоа Аренаса нашли мертвым в Веракрусе – крупнейшем городе юго-восточного штата Веракрус. Он скончался в результате многочисленных ножевых ранений.Журналист в большинстве своем проводил независимые расследования. Также в соцсетях критиковал коррупцию местного политического класса и его связь с организованной преступностью. В день, когда его убили, Гамбоа опубликовал видео под названием Война за наркополитику и статью, в которой осудил увеличение количества убийств в стиле казни в портовом районе города.Губернатор Веракруса Куитлауак Гарсия 17 января объявил, что расследование местной прокуратуры достигло прогресса и серьезно

рассматривается теория о том, что убийство связано с профессиональной журналистской деятельностью Гамбоа.

На журналистку Лурдеса Мальдонадо Лопес напали в ее автомобиле, когда она прибыла домой в воскресенье, 23 января. Раньше женщина говорила, что опасается за свою жизнь. Тогда ее привлекли в программу защиты журналистов. Пока что силовики не называют мотива убийства.



Согласно данным RSF, в прошлом году в Мексике убили минимум семь журналистов, это делает ее самой смертоносной страной в мире для СМИ. Она занимает 143 место из 180 во Всемирном индексе свободы прессы за 2021 год.