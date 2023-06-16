В Мексике проснулся вулкан – 25 миллионов человек предупреждены об эвакуации

15:45 23 мая Киев, Украина

Жители Мексики получили масштабное предупреждение о возможной эвакуации в связи с усилением активности опаснейшего действующего вулкана в стране.

В последнюю неделю этот вулкан, известный как Попокатепетль, обрушивает потоки пепла на несколько прилегающих городов, вызывая серьезные последствия для миллионов людей.

Об этом сообщает CNN.

Пепел, выбрасываемый вулканом Попокатепетль в центральной части страны, стал причиной задержек рейсов в штате Мехико, а также привел к закрытию школ в десятках муниципалитетов. Проживающие в радиусе вулкана, расположенного между штатами Морелос, Пуэбла и Мехико, охвачены тревогой, поскольку их число превышает 25 миллионов человек.





В воскресенье мексиканская Национальная организация гражданской защиты (CNPC) повысила уровень вулканической угрозы до «желтой фазы 3».

Местные власти призвали около трех миллионов людей, живущих в городах и селах, прилегающих к вулкану, оставаться наготове и готовиться к возможной эвакуации.



CNPC также предупредила об усилении вулканической активности и рассеивании пепла в ряде близлежащих городов на высокой скорости. Служба рекомендовала людям, проживающим вблизи вулкана, избегать активного отдыха.

«В случае с Мехико есть риск выпадения пепла. Мы готовы к такому сценарию и знаем, что делать. Давайте оставаться наготове», – написала мэр города Мехико Клаудия Шейнбаум.

Согласно сообщению администрации аэропорта, международный аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса (AICM) был временно закрыт в субботу, а некоторые авиарейсы отсрочили из-за наличия вулканического пепла.



Власти штата также приостановили занятия в школах в 40 муниципалитетах штата Пуэбла, пяти муниципалитетах штата Мехико и семи в штате Тлакскала.