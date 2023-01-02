В Мексике люди с оружием атаковали тюрьму

В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес вооруженные люди атаковали тюрьму, в результате чего по меньшей мере погибло 14 человек.
Еще 13 человек получили ранения, указали представители местной прокуратуры.
В налете участвовали вооруженные люди на бронированных автомобилях, а взять под контроль ситуацию в тюрьме, где во время нападения начались драки, удалось только через пять часов. В ходе стычек из пенитенциарного учреждения бежали 24 заключенных.
Незадолго до атаки на тюрьму стало известно о нападении на близлежащий полицейский участок. После автомобильной погони удалось задержать четырех человек и конфисковать их внедорожник. По данным властей, позднее в автомобиле в другом районе города были застрелены еще два вооруженных человека, угрожавшие стражам порядка. Прокуратура не объяснила, связаны ли три инцидента между собой.
Сьюдад-Хуарес - один из самых опасных городов в мире
Сьюдад-Хуарес, который находится в штате Чиуауа неподалеку от границы Мексики и США, является местом противостояния правоохранителей с конкурирующими наркокартелями "Синалоа" и "Хуарес".
В списке городов мира с самым большим количеством убийств Сьюдад-Хуарес, по последним данным, занимает пятую строчку с показателем в 85 эпизодов на каждые 100 тысяч жителей за год. В конце 2010-х он являлся самым опасным городом на планете.
В самой тюрьме, неоднократно вспыхивали стычки. В августе в результате столкновения представителей соперничающих банд там погибли несколько заключенных.
Одна из самых опасных стран для журналистов
Летом 2022 года в Мексике был взят под стражу экс-генпрокурор страны Хесус Мурильо Карам - его подозревают в причастности к исчезновению людей, пыткам и преступлениям против отправления правосудия.
Карам вел первое расследование исчезновения более 40 мексиканских студентов в 2014 году. Власти страны позднее признали их погибшими, хотя тела так и не были найдены.
Кроме того, Мексика является одним из самых опасных государств в мире для работников СМИ. По данным Международной федерации журналистов, в 2022 году в Мексике были убиты 11 работников СМИ.
Еще 13 человек получили ранения, указали представители местной прокуратуры.
В налете участвовали вооруженные люди на бронированных автомобилях, а взять под контроль ситуацию в тюрьме, где во время нападения начались драки, удалось только через пять часов. В ходе стычек из пенитенциарного учреждения бежали 24 заключенных.
Незадолго до атаки на тюрьму стало известно о нападении на близлежащий полицейский участок. После автомобильной погони удалось задержать четырех человек и конфисковать их внедорожник. По данным властей, позднее в автомобиле в другом районе города были застрелены еще два вооруженных человека, угрожавшие стражам порядка. Прокуратура не объяснила, связаны ли три инцидента между собой.
Сьюдад-Хуарес - один из самых опасных городов в мире
Сьюдад-Хуарес, который находится в штате Чиуауа неподалеку от границы Мексики и США, является местом противостояния правоохранителей с конкурирующими наркокартелями "Синалоа" и "Хуарес".
В списке городов мира с самым большим количеством убийств Сьюдад-Хуарес, по последним данным, занимает пятую строчку с показателем в 85 эпизодов на каждые 100 тысяч жителей за год. В конце 2010-х он являлся самым опасным городом на планете.
В самой тюрьме, неоднократно вспыхивали стычки. В августе в результате столкновения представителей соперничающих банд там погибли несколько заключенных.
Одна из самых опасных стран для журналистов
Летом 2022 года в Мексике был взят под стражу экс-генпрокурор страны Хесус Мурильо Карам - его подозревают в причастности к исчезновению людей, пыткам и преступлениям против отправления правосудия.
Карам вел первое расследование исчезновения более 40 мексиканских студентов в 2014 году. Власти страны позднее признали их погибшими, хотя тела так и не были найдены.
Кроме того, Мексика является одним из самых опасных государств в мире для работников СМИ. По данным Международной федерации журналистов, в 2022 году в Мексике были убиты 11 работников СМИ.
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