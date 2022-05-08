В Мали грузовик столкнулся с автобусом, количество жертв уточняется - их более 40 человек

20:59 03 августа Киев, Украина

Сегодня в Мали переполненный пассажирами автобус столкнулся с грузовиком. На данный момент известно о 40 погибших, но их количество растет, так как многие пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщило министерство транспорта и инфраструктуры Мали в Facebook.