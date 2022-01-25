В Малайзии вводят общенациональный режим изоляции

18:34 10 Май Киев, Украина

По итогам заседания Совета нацбезопасности Малайзии было принято решение о введении в стране режима изоляции с 12 мая по 7 июня из-за COVID-19

Об этом сообщает сингапурское издание "Стрейтс таймс".



В частности, будет введен запрет на все общественные мероприятия, посещение ресторанов, перемещения внутри штатов и районов. Перемещения между штатами и районами разрешены лишь из-за работы, экстренных случаев, по медицинским назначениям, для вакцинации и посещения жены или мужа.



Для активности на свежем воздухе будут сделаны лишь некоторые исключения, добавил премьер.



Издание отмечает, что на такой шаг власти пошли незадолго до того, как в четверг Малайзия должна была отмечать Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам) - в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан.



Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Малайзии за время пандемии диагностировали более 444,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 1,7 тыс. инфицированных скончались, свыше 405,3 тыс. вылечились.