В Мадриде 15 суток будет чрезвычайное положение

Мадридский регион отправили на карантин и ввели чрезвычайное положение. Власти Мадрида приняли такое решение из-за острых вспышек заболеваемости в испанской столице. Согласно решению чрезвычайное положение пока назначили на 15-и дневный срок.

Отмечается, что введение чрезвычайного положения позволит властям обойти решение мадридского суда, который несколько дней назад отменил постановление правительства о введении в столице строгого карантина.

Теперь в Мадриде и 9 прилегающих к нему городах снова ограничивается движение граждан и усиливается контроль над соблюдением карантинных ограничений.

Количество посетителей в гостиницах и заведениях общественного питания теперь не может превышать 50% от максимальной. Вводятся и некоторые другие противоэпидемические мероприятия. Они начнут действовать уже в течение ближайших дней.

Напомним, из-за высокого уровня инфицирования коронавирусом правительство Испании решило полностью изолировать Мадрид и его окрестности, которые сильно пострадали от болезни, от остальной территории страны. Позже высший суд Мадрида отменил это решение.