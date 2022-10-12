В Лос-Анджелесе начался суд над голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Ему грозит еще 140 лет тюрьмы

11:30 11 октября Киев, Украина

На этой неделе в суде Лос-Анджелеса начнется второй судебный процесс над голливудским продюсером Харви Вайнштейном.

Об этом сообщило Variety.



Ожидается, что судебный процесс продлится до двух месяцев, поскольку Вайнштейну придется заслушать показания девяти обвиняемых в сексуальном насилии – по сравнению с шестью в Нью-Йорке.



Отбор присяжных начинается в понедельник и, как ожидается, займет не менее двух недель, поскольку обе стороны стремятся отсеять присяжных, которые могут быть пристрастны из-за широкой досудебной рекламы.



70-летний Вайнштейн уже отбывает 23-летний срок заключения после того, как два года назад был осужден за изнасилование и сексуальные домогательства. Апелляционный суд Нью-Йорка согласился рассмотреть его дело, но обвинительный приговор в Лос-Анджелесе, где ему грозит до 140 лет за решеткой, может фактически гарантировать, что он никогда не выйдет на свободу.



Судебный процесс в Лос-Анджелесе во многом будет напоминать первый судебный процесс. Одна из лос-анджелесских жертв, Джейн Доу №2, даже давала показания в качестве вспомогательного свидетеля в Нью-Йорке.



Ожидается, что обвинение будет утверждать, что Вайнштейн использовал свои власти и обещания карьерного роста, чтобы заманивать женщин в гостиничные номера, где он совершал над ними сексуальное насилие. Защита, как ожидается, будет утверждать, что женщины лгут и что некоторые из них продолжали отношения с Вайнштейном после этого с согласия.



Вайнштейну выдвинули 11 обвинений, в том числе в насилии путем ограничения свободы, изнасиловании и принуждении к оральному сексу, охватывающих период с 2004 по 2013 годы. В суде эти женщины будут называться Джейн Доу с 1 по 5, хотя их лица могут быть установлены после начала судебного процесса.

Обвинения в адрес Вайнштейна

Первые обвинения в адрес голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна прозвучали ровно пять лет назад, в октябре 2017 года, и положили начало движению #MeToo.



Десятки женщин (около 90) - от знаменитых актрис до горничных отелей - рассказали, как в разное время подверглись сексуальным домогательствам и даже насилию с его стороны.



Среди заявивших на Вайнштейна такие звезды кино, как Ума Турман, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Гвинет Пелтроу.



Самые давние эпизоды, о которых заявляют жертвы, относятся к 1970-80 годам, но по большинству из них нельзя возбудить дела в связи с истечением срока давности.



В феврале 2020 года суд присяжных в Нью-Йорке признал Вайнштейна виновным по двум более недавним эпизодам, и в марте того же года он был приговорен к 23 годам тюрьмы.



Вскоре после этого стало известно, что прокуратура Лос-Анджелеса запустила процедуру экстрадиции Вайнштейна в Калифорнию, где ему к тому времени уже был предъявлен ряд новых обвинений в сексуальном насилии.



Чем известен Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейн - один из самых знаменитых кинопродюсеров Голливуда, а скандал вокруг него - самый громкий за всю историю американской киноиндустрии.



Он принимал участие в создании множества самых известных и успешных картин 1990-х и 2000-х, сначала во главе студии Miramax, а с 2005 года на базе только что основанной компании Weinstein Companу.



"Бешеные псы", "Жестокая игра", "Пианино", "Ворон", "Маленький Будда", "Криминальное чтиво", "Бесславные ублюдки", "Король говорит", "Железная леди", "Джанго освобожденный", "Чтец", "Умница Уилл Хантинг" и другие - все эти картины собрали огромный урожай номинаций и наград: Оскары, Золотые глобусы, каннские Пальмовые ветви и призы Британской академии кино и телевизионных искусств.



Подсчитано, что картины, в производстве которых принимал участие Вайнштейн, в общей сложности получили более 300 номинаций Американской киноакадемии.