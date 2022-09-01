В Лондоне высадят деревья на три миллиона фунтов, чтобы спасти город от жары

Мэр Лондона Садик Хан пообещал выделить три миллиона фунтов стерлингов на высадку деревьев в городе, чтобы спасти его от аномальной жары.
Такое решение было принято после масштабных лесных пожаров, вызванных рекордно высокими температурами. На прошлой неделе температура воздуха в восточной части Великобритании достигла отметки +40.
Тепло в городах Англии усиливается эффектом «Городского теплового острова». Это результат того, что солнечные лучи поглощаются жесткими поверхностями, а не деревьями, растениями и травой. Увеличение количества деревьев в Лондоне поможет решить эту проблему, охлаждая город, создавая тень для лондонцев, а также сделав Лондон более устойчивым к наводнениям, говорят в администрации Хана.
Деньги разделят между волонтерскими организациями, занимающимися озеленением Лондона, программами местных общин и часть отдадут непосредственно на высадку деревьев.
Такое решение было принято после масштабных лесных пожаров, вызванных рекордно высокими температурами. На прошлой неделе температура воздуха в восточной части Великобритании достигла отметки +40.
Тепло в городах Англии усиливается эффектом «Городского теплового острова». Это результат того, что солнечные лучи поглощаются жесткими поверхностями, а не деревьями, растениями и травой. Увеличение количества деревьев в Лондоне поможет решить эту проблему, охлаждая город, создавая тень для лондонцев, а также сделав Лондон более устойчивым к наводнениям, говорят в администрации Хана.
Деньги разделят между волонтерскими организациями, занимающимися озеленением Лондона, программами местных общин и часть отдадут непосредственно на высадку деревьев.
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