17:18 26 сентября Киев, Украина

В Великобритании 26 сентября начался суд над пятью подозреваемыми в шпионаже в пользу россии. Это граждане Болгарии.

Об этом пишут BBC и The Telegraph .



Среди подозреваемых трое мужчин и две женщины: Орлин Русев, Бизер Джамбазов, Катрин Иванова, Иван Стоянов и Ваня Габерова. Их обвиняют в причастности к действующей в Великобритании российской шпионской группе.



Как утверждает следствие, с августа 2020 по февраль 2023 они вели наблюдение за людьми и местами, которые были целями россии.



Подозреваемым избрали меру пресечения — содержание под стражей. Речь идет о том, что все пятеро имеют статус легального проживания в ЕС.



К судебному заседанию 26 сентября в Вестминстерском магистратском суде все пятеро подозреваемых подключились онлайн из четырех разных тюрем. Они ничего не рассказывали, только подтвердили свое лицо. Переводчика с болгарского на заседании не было, и никаких ходатайств об освобождении под залог обвиняемая сторона не подавала. Следующее заседание состоится 13 октября.



Фигуранты обвиняются в заговоре с целью сбора информации, которая была бы полезна для врага, в шпионаже и сборе информации для подготовки заговоров.



Как отметила прокурор Кэтрин Селби, поскольку такие деяния угрожают национальной безопасности Великобритании, с судебным делом нужно работать в соответствии с протоколом о терроризме. Прокурор добавила, что шпионским центром этой группировки в Великобритании предположительно был пансионат Орлина Русева. По мнению следствия, Русев и являлся руководителем ячейки. Он получал задания из-за границы от Яна Марсалека.



Кто такой Ян Марсалек

Ян Марсалек — бывший операционный директор компании Wirecard, которого объявили в розыск в Германии по подозрению в мошенничестве .



По данным журналистов, Марсалек в конце концов бежал в москву и ныне живет в поселке "Сады Майендорф" на бывшей территории санатория "Барвиха" под именем Германа Баженова и находится под государственной защитой Второй службы Управления собственной безопасности ФСБ. Недалеко от поселка расположены имения и резиденции первых лиц рф, в том числе президента Владимира Путина и первого заместителя российского Совбеза Дмитрия Медведева.



По данным расследователей, в побеге Марсалека помогали бывший сотрудник австрийской разведки и депутат парламента Австрии от Партии свободы Томас Шелленбахер. Они утверждают, что Марсалек часто летал в Москву и другие города россии, а также был связан с российскими частными военными компаниями и офицерами разведки.