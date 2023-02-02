В Лондоне прошла волна протестов на фоне снижения заработной платы

На улицы Лондона, в среду 1 февраля, на протест вышли около полумиллиона человек, требовавших повышения заработной платы.
Бастовали учителя, водители, пограничники, а также сотрудники аэропортов и морских портов. Об этом сообщает Euronews.
Британский Конгресс профсоюзов назвал эту забастовку самой большой с 2011-го года.
Бастовали учителя, водители, пограничники, а также сотрудники аэропортов и морских портов. Об этом сообщает Euronews.
Британский Конгресс профсоюзов назвал эту забастовку самой большой с 2011-го года.
Британский премьер-министр Риши Сунак осуждает забастовку. Правительство государства считает, что повышение зарплаты будет способствовать инфляции.
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