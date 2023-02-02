В Лондоне прошла волна протестов на фоне снижения заработной платы

08:29 02 февраля Киев, Украина

На улицы Лондона, в среду 1 февраля, на протест вышли около полумиллиона человек, требовавших повышения заработной платы.

Бастовали учителя, водители, пограничники, а также сотрудники аэропортов и морских портов. Об этом сообщает Euronews.

Британский Конгресс профсоюзов назвал эту забастовку самой большой с 2011-го года.
 
"Мы бастуем, потому что за последние 10 лет нам фактически снижали зарплату", - сказал один из участников протеста по имени Грэм.
 
Британский премьер-министр Риши Сунак осуждает забастовку. Правительство государства считает, что повышение зарплаты будет способствовать инфляции.