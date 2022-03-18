В Лондоне проходят акции протестов против Nestle, Danone и Unilever

20:58 17 марта Киев, Украина

С начала российского вторжения в Украину с РФ прекратили сотрудничество более 200 мировых компаний. Но некоторые из них до сих пор инвестируют во врага. Крупнейшие производители детского питания Nestle и Danone продолжают "кормить" российских оккупантов, пока украинских детей жестоко расстреливают российские войска.

Британская компания Unilever, в которую входят бренды Persil, Dove, Domestos, Clear, Timotei и многие другие, до сих пор держится на полках супермаркетов РФ и поддерживают страну агрессора, пока в нашей стране кафиры уничтожают заводы.