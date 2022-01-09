В Лондоне появился прозрачный бассейн, построенный между многоэтажками

19:48 27 Апрель Киев, Украина

Жителей Лондона удивили прозрачным "воздушным" бассейном , который соорудили между двумя высотками на 35-метровой высоте.

Об этом сообщили в CNN.



Масса конструкции вместе с водой превышает 400 тонн, а толщина стенок бассейна достигает 300 мм в отдельных местах.



Бассейн называется Sky Pool. Конструкция весом 400 тонн (с водой) расположена между десятыми этажами двух жилых домов ЖК Nine Elms. Глубина "воздушного" бассейна три метра, а ширина - 25 метров. В нем есть несколько режимов освещения.



Отмечается, что посетить бассейн могут только жители данного микрорайона. Кстати, стоимость квартиры там минимум полтора миллиона долларов.



Бассейн стал самым большим в своем роде. Он входит в экологический проект Embassy Gardens EcoWorld Ballymore. Саму конструкцию построили в американском штате Колорадо.



Официально бассейн представят жильцам с концертом 19 мая.