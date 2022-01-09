В Лондоне появился прозрачный бассейн, построенный между многоэтажками

Жителей Лондона удивили прозрачным "воздушным" бассейном, который соорудили между двумя высотками на 35-метровой высоте.
Об этом сообщили в CNN.
Масса конструкции вместе с водой превышает 400 тонн, а толщина стенок бассейна достигает 300 мм в отдельных местах.
Бассейн называется Sky Pool. Конструкция весом 400 тонн (с водой) расположена между десятыми этажами двух жилых домов ЖК Nine Elms. Глубина "воздушного" бассейна три метра, а ширина - 25 метров. В нем есть несколько режимов освещения.
Отмечается, что посетить бассейн могут только жители данного микрорайона. Кстати, стоимость квартиры там минимум полтора миллиона долларов.
Бассейн стал самым большим в своем роде. Он входит в экологический проект Embassy Gardens EcoWorld Ballymore. Саму конструкцию построили в американском штате Колорадо.
Официально бассейн представят жильцам с концертом 19 мая.
Масса конструкции вместе с водой превышает 400 тонн, а толщина стенок бассейна достигает 300 мм в отдельных местах.
Бассейн называется Sky Pool. Конструкция весом 400 тонн (с водой) расположена между десятыми этажами двух жилых домов ЖК Nine Elms. Глубина "воздушного" бассейна три метра, а ширина - 25 метров. В нем есть несколько режимов освещения.
Отмечается, что посетить бассейн могут только жители данного микрорайона. Кстати, стоимость квартиры там минимум полтора миллиона долларов.
Бассейн стал самым большим в своем роде. Он входит в экологический проект Embassy Gardens EcoWorld Ballymore. Саму конструкцию построили в американском штате Колорадо.
Официально бассейн представят жильцам с концертом 19 мая.
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