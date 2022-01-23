В Ливии сбили российский истребитель МиГ-29

20:41 08 Сентябрь Киев, Украина

В Ливии был сбит истребитель МиГ-29 ливийской нацармии с российским пилотом.



На кадрах, снятых русскоязычным летчиком, виден лежащий на земле бело-оранжевый парашют, обмундирование и аппаратура. Сам автор ролика в это время комментирует случившееся.

“Сегодня я катапультировался: не долетая 45 километров до аэродрома, на дальности 70 меня сбили. Цел и невредим. Парашют расстелил, жду спасателей. Ударился только сильно о камни. Джипов пока не видно со врагом. Буду уходить в долину, парашют, все оставляю на земле”, – говорит российский военный.

Летчик добавил, что он катапультировался с высоты 700 метров, а истребитель упал в 200-300 метрах от него. В конце видеозаписи видно, как за военным прилетает вертолет Ми-24. Страну присутствия выдает характерная окраска вертолета. Кто именно сбил истребитель, неизвестно.

Ранее представитель ливийской армии правительства национального согласия генерал Абдулхади Дира заявил, российские самолеты осуществили новые военные поставки силам, лояльным мятежному Хафтару. Генерал сообщил, что самолеты типа “Ильюшин” осуществили пять полетов в провинции Сирт и Джуфра в начале августа, перевозя военные боеприпасы для боевиков Хафтара.



/>Россия выступает в этом конфликте на стороне Хафтара. Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) также сообщало, что Москва перебросила в Ливию несколько современных истребителей МиГ-29 с целью поддержать российских наемников, сражающихся Хафтара.