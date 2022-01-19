В Ливии официально содержится более 12 тысяч задержанных – глава ООН

12:37 18 Январь Киев, Украина





Генеральный секретарь Антониу



«Я по-прежнему серьезно обеспокоен продолжающимися нарушениями прав мигрантов и беженцев в Ливии», — заявил Гутерриш в докладе Совету Безопасности ООН.

«Женщины и мужчины-мигранты и беженцы по-прежнему сталкиваются с сексуальными домогательствам, в стране процветает торговля людьми со стороны вооруженных групп, транснациональных контрабандистов и торговцев людьми, а также сотрудников Управления по борьбе с незаконной миграцией, которое действует при Министерстве внутренних дел», — сказал он.



Также Гуттериш отметил, что МООНПЛ задокументировала случаи в тюрьме Митига и нескольких центрах содержания под стражей, находящихся в ведении Управления по борьбе с незаконной миграцией в Эз-Завии, а также в столице Триполи и ее окрестностях, и миссия ООН получила «достоверную информацию о торговле людьми и сексуальном насилии над ними», в числе пострадавших около 30 нигерийских женщин и детей». Более 12 000 заключенных официально содержатся в 27 тюрьмах и следственных изоляторах по всей Ливии, и еще тысячи содержатся незаконно и часто в «нечеловеческих условиях в учреждениях, контролируемых вооруженными группами или в «секретных» учреждениях», — говорится в новом докладе главы ООН.Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил в отчете, датированным 17 января, что политическая миссия ООН в Ливии, известная как МООНПЛ, продолжает документировать случаи произвольного задержания, пыток, сексуального насилия и других нарушений международного права в учреждениях, находящихся в ведении правительства.«Я по-прежнему серьезно обеспокоен продолжающимися нарушениями прав мигрантов и беженцев в Ливии», — заявил Гутерриш в докладе Совету Безопасности ООН.«Женщины и мужчины-мигранты и беженцы по-прежнему сталкиваются с сексуальными домогательствам, в стране процветает торговля людьми со стороны вооруженных групп, транснациональных контрабандистов и торговцев людьми, а также сотрудников Управления по борьбе с незаконной миграцией, которое действует при Министерстве внутренних дел», — сказал он.Также Гуттериш отметил, что МООНПЛ задокументировала случаи в тюрьме Митига и нескольких центрах содержания под стражей, находящихся в ведении Управления по борьбе с незаконной миграцией в Эз-Завии, а также в столице Триполи и ее окрестностях, и миссия ООН получила «достоверную информацию о торговле людьми и сексуальном насилии над ними», в числе пострадавших около 30 нигерийских женщин и детей».



В последние годы Ливия стала основным транзитным пунктом для мигрантов, спасающихся от войны и нищеты в Африке и на Ближнем Востоке.

Торговцы людьми часто пользуются ситуацией и загоняют отчаявшиеся семьи в плохо оборудованные резиновые или деревянные лодки, которые глохнут и тонут на опасном маршруте Центрального Средиземноморья.



По словам Гуттериша, по состоянию на 14 декабря береговая охрана перехватила и вернула в Ливию 30 990 мигрантов и беженцев, что «почти в три раза превышает общее число людей, вернувшихся в 2020 году (12 000 человек)». Более 1300 человек погибли или пропали без вести.