В Литве строят лагерь для белорусских беженцев

08:08 11 Июнь Киев, Украина

С целью контроля миграции со стороны белорусской границы в Литве приняли решение соорудить целый лагерь для беженцев. Лагерь будет расположен в Пабраде и сможет приютить до 350 белорусов.

Об этом сообщает LRT в пятницу, 11 июня.



Так власти Литвы хотят контролировать наплыв нелегальных мигрантов из Беларуси. Сейчас Центр регистрации иностранцев используется для размещения просителей убежища и мигрантов без документов.



Глава URC Александрас Кисловас подчеркнул, что хоть лагерь для беженцев - не то же самое, что обычное жилье, но люди будут обеспечены в нем всеми необходимыми удобствами.



"Эти палатки, конечно, не имеют ничего общего с туристическими палатками. Это современные палатки с вентиляцией, с системой кондиционирования, отопления", - пояснил Кисловас.



Также некоторых беженцев будут размещать в обычных жилых помещениях.

"Выбор жилья будет зависеть от уязвимости прибывающих иностранцев, будь то одинокие люди, семьи с детьми или матери-одиночки. И мы думаем, что проживание в палатках будет предложено одиноким людям", - добавил Кисловас.

Власти Литвы считают, что ситуация в Минске может способствовать незаконной миграции из Беларуси. По данным литовских пограничников, около 300 мигрантов из Ирака и Беларуси прибыли в Литву в этом году.