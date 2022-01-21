В Литве создали первое в мире лекарство от COVID-19

12:48 07 Май Киев, Украина

В том случае, когда вакцинация недоступна или противопоказана, появляется острая необходимость в лекарствах, которые будут помогать лечить коронавирус. Клиническим исследованием таких лекарств заняты сегодня в Литве.

Об этом пишет The Baltic Times.

"Мы передали лекарства швейцарцам для клинических исследований. В ответ на вопрос о том, созданы ли в Литве лекарства против коронавируса, могу сказать, что да, (создание лекарств. - Ред.) доведено до такого уровня, что сейчас происходят клинические исследования", - сказал председатель правления Northway Biotech Владас Бумелис.

По его словам, уровень эффективности препарата станет ясен уже в этом году.



Бумелис добавил, что компания приступает к созданию еще одного лекарства против COVID-19.



"Также начнем с нуля делать производство лекарств с другой американской компанией", - сказал он.



Председатель правления Northway Biotech отметил, что созданные в литовских лабораториях лекарства против коронавируса могут стать первыми в мире.



"На данный момент нет лекарств против коронавируса. То, что мы создаем, все равно должно появиться, поскольку не все люди захотят пройти вакцинацию. Но если вы не привиты и заразитесь, вам будет, чем лечиться", - сказал Бумелис.