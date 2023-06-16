В Литве разместят систему Patriot для защиты саммита НАТО в июле

Германия развернет в Литве систему противовоздушной обороны дальнего действия Patriot, чтобы помочь защитить саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.
Об этом сообщает LRK со ссылкой на заявление Министерства обороны Германии.
Об этом сообщает LRK со ссылкой на заявление Министерства обороны Германии.
Отмечается, что, по просьбе Альянса, Германия внесет "значительный вклад" в защиту саммита НАТО в июле 2023 года.
ФРГ переместит в Литву свои подразделения Patriot из Словакии, а также некоторые вспомогательные элементы из Польши. Кроме того, Германия предоставит другие средства наземного, воздушного и морского базирования, чтобы обезопасить саммит в Вильнюсе.
ФРГ переместит в Литву свои подразделения Patriot из Словакии, а также некоторые вспомогательные элементы из Польши. Кроме того, Германия предоставит другие средства наземного, воздушного и морского базирования, чтобы обезопасить саммит в Вильнюсе.
В ведомстве отмечают, что Германия также привлечет средства безопасности наземного, воздушного и морского базирования для безопасности на саммите НАТО.
Ожидается, что саммит Североатлантического альянса посетит и президент Украины Владимир Зеленский.
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