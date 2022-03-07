В Литве проходит первый тур выборов в парламент

15:16 11 Октябрь Киев, Украина

Осень этого года богата на выборы в разных странах. Сегодня, 11 октября, голосование проходит в Таджикистане и Литве. Так, в Литве с утра были открыты около 2 тысяч избирательных участков. В первом туре голосования избиратели отдают голоса за кандидатов в однопалатный парламент – Сейм. Голосовать можно будет до 20:00.

За 141 депутатский мандат поборются 1 754 кандидата – представители семи политических партий и самовыдвиженцы (около 30). В многомандатных округах партия должна преодолеть пятипроцентный барьер, чтобы пройти в Сейм.

В тройку фаворитов, по мнению экспертов, входят правящая партия Союз крестьян и "зеленых" Литвы, крупнейшая оппозиционная консервативная партия Союз Отечества – Христианские демократы Литвы и Социал-демократическая партия Литвы.

Парламентарием может стать постоянно проживающий в Литве гражданин в возрасте 25 лет и старше. Самому пожилому из претендентов 86 лет.

Сейм избирается на четыре года всеобщим тайным голосованием по смешанной системе: 71 депутат – в одномандатных округах по мажоритарной системе, 70 – по партийным спискам. Выборы будут считаться состоявшимися при явке не менее 25%. Правом голоса обладают более 2,4 млн человек.

Второй тур пройдет 25 октября в тех одномандатных округах, где не будет выявлен победитель. В нем участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане началось голосование на выборах президента. В 06.00 по местному времени по всей стране открылись 3 375 участков.