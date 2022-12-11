В Литве продлили режим ЧП на границе с россией и беларусью

18:33 08 декабря Киев, Украина





До этого чрезвычайное положение в Литве было введено до 16 декабря. Сейм Литвы 8 декабря одобрил постановление о продлении чрезвычайного положения на границе с россией и беларусью до 10 марта. Об этом сообщает Delfi.До этого чрезвычайное положение в Литве было введено до 16 декабря.

"Действия военной агрессии и военные преступления россии в Украине продолжаются, их масштабы не уменьшаются. Усиливаются атаки рф на объекты гражданской и критической инфраструктуры Украины, осуществляется энергетический терроризм. Возможность применения ядерного оружия все чаще упоминается в риторике россии. Речь идет о возможных диверсиях на белорусской АЭС", - заявила глава МВД страны Агне Билотайте с трибуны Сейма.

По ее словам, обеспокоенность вызывает и тот факт, что в беларуси продолжают концентрироваться российские солдаты и вооружение.

"Для белорусского и российского режимов созданы благоприятные условия для проведения гибридных атак против Литовской Республики… Мы видим, что угрозы представляют риск интересам нашей национальной безопасности и спокойствия общества, и это основание для введения чрезвычайного положения", - отметила министр.

Сообщается, что в последнее время белорусский режим продолжает использовать мигрантов как форму гибридной агрессии против Литовской Республикию Так, в этом году в Литву не было допущено почти 11 тысяч мигрантов. В частности, белорусские сотрудники повреждают физический барьер, установленный на литовско-белорусской границе, организуют подвоз нелегальных мигрантов в государственную границу и направляют их на территорию Литвы.



В период чрезвычайного положения будут продолжены некоторые из уже принимаемых мер: охрана государственной границы осуществляется в усиленном режиме, также проводятся проверки на границе. Будет действовать более строгий визовый режим - выдача виз гражданам россии и беларуси в визовых службах Литвы за рубежом приостановлена, за исключением случаев, когда посредником выступает МИД.



Литовское МВД отмечает, что реализация проекта постановления направлена на управление угрозами, поэтому не будет причинять неудобства жителям Литвы. В чрезвычайное положение Литовская армия подключается в порядке, установленном Законом об организации системы охраны края и военной службе Литвы.